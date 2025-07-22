Jul 22, 2025 5:25 PMClock
دوليات
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فون دير لاين: معاناة المدنيين في غزّة لا تُطاق وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أن “المدنيين لا يمكن أن يكون أهدافًا أبداً”. مشيرةً الى أن “الصور القادمة من قطاع غزّة لا تُطاق”.

وكتبت فون دير لاين، على قنواتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتحاد الأوروبي “يُجدد دعوته إلى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة، وإلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي”.

وخلصت المسؤولة الأوروبية إلى القول، إن “المدنيين في قطاع غزّة قد عانوا كثيرًا، ولفترة طويلة جداً”، لذا “يجب أن ينتهي كل هذا الآن، وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها”.

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