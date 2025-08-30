استنكرت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان، "القرار التعسفي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بحرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لمنعهم من المشاركة في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة".

واعتبرت ان "هذا القرارانتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والمواثيق التي تضمن لجميع الدول الأعضاء حقّها في المشاركة الفاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة"، مؤكدة أنّ "مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام، ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة خاضعاً لأي قيود أو شروط، وأن محاولة حرمان فلسطين من حقها الطبيعي في إيصال صوتها ومواقفها أمام العالم أمر خطير وغير مقبول".

ورأت ان "هذا السلوك الأميركي يعكس انحيازاً سافراً للاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب حرب ابادة جماعية وتطهير عرقي ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس، ويمثّل أيضاً محاولةً لتكميم الصوت الفلسطيني ومنع قيادته من فضح جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي، كما أنّه يُقوّض جهود تحقيق السلام العادل والشامل".

ودعت الفصائل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "إدانة هذا القرار الجائر والضغط على الإدارة الأميركية للتراجع عنه فوراً، وفي حال عدم الموافقة، فإننا نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بنقل جلساتها إلى مدينة جنيف في سويسرا، لضمان حق القيادة الفلسطينية الكامل في المشاركة بأعمال الجمعية".