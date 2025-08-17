إنتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، طريقة إخراج قمة ألاسكا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها رفعت من شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميرتس في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية “إيه. ر.دي”: “الصحافة في روسيا مبتهجة. أقل قليلا من ذلك كان كافيا”.

وأكد أن “تصرفات ترامب جاءت ضمن الحدود التي ناقشناها معا. ورغم الصورة أو الصورتين المزعجتين اللتين ربما شاهدناهما الليلة الماضية، أعتقد أن هذا يعد تقدما جيدا”.

ولا يستبعد ميرتس التنازلات الإقليمية الأوكرانية من حيث المبدأ، لكنه قال: “لا تنازلات إقليمية قبل وجود معاهدة سلام”، لافتا إلى أن “هذه المعاهدة يجب أن تحدد أيضا النقطة التي تدخل فيها الضمانات الأمنية لأوكرانيا حيز التنفيذ”.