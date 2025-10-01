أعلن "غولت أند ميلو"، وهو أحد أبرز المراجع العالمية المرموقة في مجال فن الطهي والضيافة، عن دخوله بشكلٍ رسمي إلى المملكة العربية السعودية من خلال شراكة مميزة مع هيئة فنون الطهي السعودية، وبدعم من شركة هوسبيتاليتي سيرفسز في الشرق الأوسط. وقد سمح حفل الإطلاق هذا بدخول الدليل الأصفر المتميّز إلى المملكة لأول مرة، واضعًا معيارًا جديدًا للتميز في فنون الطهي، ومعززًا بذلك نمو قطاعي الطهي والضيافة اللذيْن لا ينفكان يتطوران بسرعة في المملكة العربية السعودية.

يعمل "غولت أند ميلو" الذي يمتد إرثه لأكثر من خمسة عقود، في 20 بلدًا، وقد أنشأت شبكة تضم أكثر من 400 مفتش محترف وأكثر من 14,000 مطعم حول العالم. ويعكس دخول الدليل الأصفر إلى المملكة العربية السعودية التزامًا مشتركًا بالاحتفاء بمواهب الطهو، وتسليط الضوء على تنوع قطاع الطهي السعودي، وتزويد الجمهور المحلي والدولي بمرجع موثوق ومستقل. وأفاد باتريك هايون، الرئيس التنفيذي لـ"غولت أند ميلو" في فرنسا ودوليًا قائلًا: "يشرفنا أن تدخل "غولت أند ميلو" المملكة العربية السعودية بالشراكة مع هيئة فنون الطهي السعودية وبدعم من هوسبيتاليتي سيرفسز في الشرق الأوسط. ويعكس هذا التعاون رسالتنا في اكتشاف التميز في فنون الطهي والاحتفاء به عالميًا، مع تسليط الضوء على الطهاة والمطاعم والمحترفين في مجال الضيافة الذين يرسمون ملامح مستقبل فن الطهي في المملكة."

وأضافت ميادة بدر، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي السعودية قائلة: "يعكس إطلاق دليل غولت أند ميلو في السعودية جهودنا المتواصلة للارتقاء بقطاع الطهي في المملكة واستحداث فرص للطهاة المحليين والمحترفين في مجال الضيافة لدينا. ومن خلال تسليط الضوء على تقاليدنا المتنوعة في مجال الأطعمة ومشاركتها مع الجمهور على الصعيد العالمي، نرسم ملامح مستقبل نابض بالحياة لفن الطهي في السعودية والمنطقة."

ستركز النسخة الافتتاحية على خمس مدن رئيسية، وهي: الرياض، وجدة، والدمام، والعلا، وأبها. وتهدف هذه المبادرة إلى اكتشاف كنوز المملكة العربية السعودية الخفية، وإبراز التنوع الإقليمي، والاحتفاء بالنكهات والتقاليد والابتكارات السعودية المميزة.

يتضمن إطلاق دليل "غولت أند ميلو" في المملكة العربية السعودية ثلاثة مكونات رئيسية:

• دليل مطبوع: يُعد دليل "غولت أند ميلو" الخاص بالمملكة العربية السعودية مرجعًا رئيسيًا لاستكشاف مشهد الطهو في المملكة. ويتضمن الإصدار المؤلف من 350 صفحة تقييمات لأفضل المطاعم بقلم عددٍ من الخبراء، وملفات تعريف الطهاة، والوصفات التي يشتهرون بها. كما يتضمن أبرز المعالم السياحية في المدينة والمنطقة، بالإضافة إلى تقييمات الطهاة (من 1 إلى 5) تُغطي مجموعة واسعة من الأسعار، ما يجعل الدليل في متناول جميع القراء.

• منصة رقمية: يُقدم موقع "غولت أند ميلو" الإلكتروني المخصص للمملكة العربية السعودية، وهو جزء من المنصة الدولية، تجربة رقمية تفاعلية تتضمن معلومات مُحدثة عن المطاعم، وتقييمات، وتفاصيل عملية، وروابط مباشرة، ما يساهم في إبراز المؤسسات المحلية.

• حفل سنوي: سيُقام أول حفل سنوي لـ"غولت أند ميلو" في المملكة العربية السعودية في شهر كانون الثاني/يناير 2026 (على أن يتم تأكيد الموعد المحدد لاحقًا)، وسيكون فرصة أمام الطهاة والصحافيين والمؤثرين والشركاء لإقامة علاقات جديدة، كما سيسمح بإبراز تميز المطبخ السعودي أمام الضيوف المحليين والدوليين. وخلال هذا الحدث البارز الذي يُكرّم أفضل المواهب في مجال الطهي في المملكة، سيحتفل الحاضرون بإطلاق الدليل، وسيتخلل الحدث حفل توزيع جوائز مع دروع وكؤوس "غولت أند ميلو" تُقدّم خلال الحفل.

وأضافت جمانة داموس سلامة، المدير العام لشركة هوسبيتاليتي سيرفسز في الشرق الأوسط قائلةً:

"إن الارتقاء بقطاعي الطهي والضيافة في جميع أنحاء المنطقة والترويج لهما هو جوهر عملنا، وشراكتنا مع غولت أند ميلو وهيئة فنون الطهي السعودية تُمثل فصلًا جديدًا ومشوّقًا في مسيرتنا. فمن خلال إطلاق الدليل الأصفر الشهير في المملكة العربية السعودية، سنحتفي بالطهاة والمطاعم والتقاليد التي تجعل المملكة فريدة من نوعها."

من خلال هذا التعاون، يسعى دليل "غولت أند ميلو" وهيئة فنون الطهي السعودية إلى الارتقاء بالمواهب المحلية في مجال الطهي، ووضع معايير جديدة في هذا القطاع، وتعزيز الروابط الدولية التي من شأنها أن تساعد في رسم مستقبل الطهو في المملكة العربية السعودية.



نبذة عن "غولت أند ميلو"

تأسس الدليل الأصفر في العام 1969 على يد الصحافييْن هنري غولت وكريستيان ميلو، وقد كرّسا فيه أكثر من 50 عامًا من حياتهما لتحديد أفضل المطاعم والحرفيين والمتاجر المتخصصة في مختلف المناطق ووضعها في قائمة. واليوم، يُكمل دليل "غولت أند ميلو" رسالته في دعم الطهاة والمواهب الناشئة حول العالم من خلال اكتشاف فنون الطهي المحلية والترويج لها على نطاق عالمي.

ونظرًا إلى أنّ الدليل يُعد مرجعًا معترفًا به في فن الطهي والضيافة في 20 بلدًا، فقد أصبح معيارًا للتميز في فنون الطهو، حيث بنى شبكة مرموقة تضم أكثر من 14000 مطعم، وجذب ملايين المتابعين. وبفضل خبرة أكثر من 400 مفتش محترف، يسعى دليل "غولت أند ميلو" إلى اكتشاف مواهب الطهو الراسخة والناشئة، والاحتفاء والارتقاء بها. وتتمثل مهمة العلامة التجارية في إبراز تقاليد الطهو المحلية عالميًا، وتقديم معيار جودة موثوق، وتعزيز النمو في هذا المجال.

نبذة عن هيئة فنون الطهي:

تأسست هيئة فنون الطهي في العام 2020، وهي تقود مسيرة تطوير قطاع فنون الطهي في المملكة. ومن خلال تحفيز الاستثمار وبناء أطر تنظيمية متينة، تدعم الهيئة الجيل الصاعد من الطهاة والمحترفين في مجال الضيافة السعوديين في سعيهم إلى تحقيق كامل إمكاناتهم.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الثقافة على إطلاق العنان لقطاع ثقافي مزدهر للحفاظ على تقاليد الطهو التي تُميز المملكة والارتقاء بها.

لمزيدٍ من المعلومات حول هيئة فنون الطهي، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://culinary.moc.gov.sa/en وصفحات الهيئة على إنستغرام @mocculinary وعلى موقع إكس @MOCCulinary

نبذة عن شركة هوسبيتاليتي سيرفسز في الشرق الأوسط

تأسست شركة هوسبيتاليتي سيرفسز في الشرق الأوسط في العام 1993، وهي تُقدم خدمات لقطاعي الضيافة وخدمات الأغذية منذ أكثر من 30 عامًا. تنظم الشركة معارض تجارية وفعاليات رفيعة المستوى في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك فعاليات هوريكا في المملكة العربية السعودية والكويت والأردن ولبنان وعُمان، ومعرض صالون الشوكولاتة والحلويات في دبي والرياض. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هوسبيتاليتي سيرفسز محتوى قيّمًا في ما يتعلق بالقطاع من خلال منصاتها الإلكترونية: أخبار الضيافة في الشرق الأوسط، ومجلة "تايست آند فلافورز"، ومجلة "لبنان ترافيلر".