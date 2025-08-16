Aug 16, 2025 11:50 PMClock
غضب أميركي تجاه ترامب.. بوتين خرج من "قمة ألاسكا" منتصرا

اعتبر مراقبون ومسؤولون أميركيون سابقون أن انعقاد القمة، الجمعة، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كان "خطأ"، مشيرين إلى أن بوتين خرج من ألاسكا منتصرا.

وذكر موقع بوليتيكو أن "ترامب لم يبع أوكرانيا"، إلا أن بوتين خرج من القمة محققا أكبر قدر من المكاسب، موضحا أنه حصل على فرصة عقد القمة "رغم كونه مطلوبا بتهم"، واستُقبل على الأراضي الأميركية كصديق، لا كزعيم دولة منبوذة غزت دولة حليفة للغرب.

وأشار الموقع إلى أن بوتين حقق ذلك من دون تقديم أي تنازلات جوهرية، مثل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، رغم إعلان ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك أن نظيره الروسي "سيحرص على إنقاذ آلاف الأرواح".

