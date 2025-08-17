سُمع دويّ انفجارين في العاصمة اليمنية صنعاء فجر الأحد، في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية أن "غارات جوية إسرائيلية استهدفت محطة كهرباء حزيز" الواقعة جنوب المدينة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجارين على الأقل قرب محطة الكهرباء في صنعاء في الساعات الأولى من الصباح.

وفي أول تعليق رسمي، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد، في منشور عبر منصة "إكس": "عدو مجرم ومفلس، لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…".

وتأتي هذه التطورات في سياق الغارات الإسرائيلية المتواصلة على اليمن منذ تموز 2024، والتي طالت منشآت حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي. وفي المقابل، تواصل جماعة الحوثي هجماتها على إسرائيل دعماً لغزة، مستخدمة صواريخ وطائرات مسيّرة، فضلاً عن استهداف سفن مرتبطة بتل أبيب أو متجهة إليها.

وتواكب هذه الاعتداءات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,897 فلسطينيًا وإصابة 155,660 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود، ونزوح مئات آلاف المدنيين، فيما أودت المجاعة بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة “اكس”: “هاجم جيش الدفاع على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل وبعمق نحو 150 كيلومتر في عمق اليمن مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الارهابي. جاءت الغارات في ضوء همات متكررة نفذها نظام الحوثي الارهابي ضد دولة إسرائيل ومواطنيها والتي شملت إطلاق صواريخ أرض أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية”.

وأضاف أدرعي: “يعمل نظام الحوثي الارهابي بتوجيه من النظام الإيراني لاستهداف دولة إسرائيل وحلفائها حيث يستغل هذا النظام المجال البحري لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد حركة النقل والتجارة في المجال البحري الدولي. سيعمل جيش الدفاع بقوة ضد الهجمات المتكررة للنظام الحوثي الإرهابي ضد مواطني إسرائيل ويبقى مصممًا لمواصلة ضرب أي تهديد على دولة إسرائيل مهما بلغت المسافة”.