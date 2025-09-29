المركزية- جال وزير الصناعة جو عيسى الخوري على عدد من مصانع البقاع الأوسط والغربي الواقعة على الحوض الأعلى لنهر الليطاني كما زار سدّ بحيرة القرعون. ورافقه موظّفون من الإدارة المركزية والمصلحة الإقليمية في البقاع للوزارة.

استهلّ الزيارة بلقاء المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، والعاملين في المصلحة. وأوضح عيسى الخوري أنّ اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة ومصلحة الليطاني تهدف للإشراف ومتابعة مدى التزام المعامل في حوض الليطاني بالمعايير البيئية، ودقّة عمل محطات التكرير المعالجة للنفايات والمياه الملوثة. وثمّن عيسى الخوري العمل الجدي التي تقوم به اللجنة المشتركة شاكراً علويه على حسن ادارته والتنسيق التام مع وزارة الصناعة.

وقال عيسى الخوري: "لقد استمعت الى شروحات من أعضاء اللجنة الذين يقومون بعمل جيد وجدّي. كلّنا حريصون على الانتاج المتمتّع بالمواصفات والمعايير البيئية. إن أيّ تلوّث من أي مصدر يلحق الضرر الاقتصادي والبيئي والصحي والاجتماعي وفي جوف الأرض ومصادر المياه والبحيرات والأنهر. دورنا في وزارة الصناعة منع أي ضرر ينجم عن المصانع، والتأكد الدوري من الالتزام البيئيّ. نريد أن تعود طبيعة لبنان خضراء، ومياه لبنان نقية ونظيفة للشرب والري."

وأوضح رفضه التهاون او التساهل في التعاطي مع هذا الملف، مضيفا: "سبق لي أن أقفلت مؤسسات مخالفة وغير ملتزمة بالمعايير البيئية. أما إذا كانت مخالفة البعض يمكن تصحيحها، فنمهله حتى يسوّي وضعه، والا الاقفال."

وأعلن أن الجولة "تشمل المعامل التي تم توجيه إنذارات لها سابقاً، للتأكد من أنها بدأت فعلاً بتصحيح أوضاعها بعد أن مُنحت مهلة زمنية محددة."

تابع: "ما شاهدناه حتى الآن مشجّعاً عند البعض اما المعامل التي لم تلتزم رغم الانذار والمهل بالمتطلبات فسيتم اصدار قرار بإقفالها."

وأضاف:"باشرت الوزارة مشروع إجراء مسح صناعي شامل تساعدنا عليه مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، بهدف وضع خارطة انتشار المصانع على كافة الأراضي اللبنانية، تمهيداً لتحديد الوضع القانوني والالتزام البيئي لكل منها."

علوية

وتحدث علوية شاكراً الوزير عيسى الخوري على جهوده ومؤكداً على التعاون بين وزارة الصناعة ومصلحة الليطاني على صعيد الالتزام الصناعي للحفاظ على البيئة".

وعن انعدام الروائح المنبعثة من البحيرة، قال: "نحن أمام تقدم جذري بالمعالجة ونسير بالمسار الصحيح على هذا الصعيد من خلال الالتزام البيئي للعديد من المصانع."