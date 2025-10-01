المركزية- عرض رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني في مكتبه اليوم، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مشاريع حيوية تتصل بالمرفأ وبمستقبله التشغيلي واللوجستي، وذلك ضمن توجه يهدف إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ويأتي هذا الاجتماع "في إطار سلسلة اتصالات يعقدها مرفأ بيروت في سياق العمل على تطوير البنى التحتية، وتحديث الخدمات اللوجستية، وتعزيز المعايير البيئية والتشغيلية بما يتلاءم مع المتطلبات العالمية الحديثة" وفق بيان صادر عن إدارة المرفأ.