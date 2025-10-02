المركزية- التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني في مكتبه، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، في إطار تعزيز الروابط بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الحيوية في لبنان.

وخلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون المستقبلي بين اتحاد المصارف العربية ومرفأ بيروت، بما يساهم في ترسيخ دور المرفأ كمركز اقتصادي وتجاري محوري في المنطقة ويدعم انفتاحه على المبادرات العربية والدولية.

وأكد فتوح أهمية توطيد الشراكة بين المؤسسات المصرفية والمرافئ اللبنانية، نظراً إلى دورها الأساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمارات.