المركزية- برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضوره، تنطلق عند التاسعة من صباح غدٍ فعاليات "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع" في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال – بيروت، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 450 شخصية من لبنان يمثلون 37 دولة حول العالم.

وأصدر المنظمون البيان الآتي: "يجمع المؤتمر نخبة من صناع القرار وكبار الشخصيات، من بينهم رؤساء حكومات وعدد من الوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين، إلى جانب نواب وسفراء، ورؤساء مجالس الأعمال في الدول العربية، وممثلين عن الهيئات الاغترابية، فضلاً عن قيادات اقتصادية ورؤساء غرف وهيئات مهنية، ومجموعة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في القطاعات المالية والصناعية والتجارية.

ينظّم المؤتمر "مجموعة الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية، والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، والهيئات الاقتصادية اللبنانية المقيمة والاغترابية.

ويكتسب مؤتمر هذا العام أهمية استثنائية تأكيدًا للدور الحيوي الذي يلعبه المغتربون اللبنانيون كركيزة أساسية في دعم وطنهم والحفاظ على استمراريته. فقد شكّلوا، على مرّ العقود، صمام أمان للبنان، وأسهموا في تعزيز صموده، واحتفظوا بدورهم كصلة وصل بين الداخل وامتداده المنتشر حول العالم. واليوم، وفي ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة، تتجدد الحاجة إلى هذا الدور، حيث يبرز المغتربون شركاء رئيسيين في مسار التعافي وإعادة بناء الاقتصاد الوطني".