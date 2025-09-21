إعتبارًا من يوم غد الاثنين ستكون نيويورك، وعلى مدى أسبوع كامل، محطّ أنظار العالم، بفعل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق الثلاثاء بدورتها الثمانين، تحت شعار "معًا أفضل: 80 عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

ملفات المنطقة والعالم ستكون محور مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يحضر لبنان أيضًا عبر وفد رسمي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي غادر السبت إلى نيويورك برفقة اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون. ويشارك في الوفد الرسمي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وينضم إليه مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة.

الرئيس عون الذي سيجري سلسلة لقاءات واجتماعات على هامش القمة تشمل أيضًا أبناء الجالية اللبنانية، علمت "نداء الوطن" أنه سيشارك في حفل الاستقبال الرسمي الذي يقيمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شرف رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات المشاركين في هذه التظاهرة الدولية السنوية.

وفي معلومات "نداء الوطن" أن الرئيس عون الذي سيلقي كلمة لبنان أمام الدورة الثمانين من الجمعية العامة، سيتحدث عن الإصلاحات التي أجراها لبنان حتى الآن والتي يعتزم القيام بها، كما سيشدّد على تمسّك الدولة بقرار حصر السلاح بيد الشرعية، وسيؤكد أنها قامت بخطوات جبّارة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، على أن يجدّد مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وإنهاء احتلالها للتلال الخمس.



