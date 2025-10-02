في سياق الجهود التي تبذلها السعودية وفرنسا لعقد مؤتمرٍ لدعم الجيش، أشارت مصادر أمنيّة إلى أنّ وزير الدفاع، ميشال منسّى، الموجود في مدينة العلا السعودية، يُجري مشاورات على هامش مشاركته في مؤتمر قادة ميونيخ مع أعضاء الوفود المشاركة بهدف تأمين أكبر قدرٍ ممكن لدعم الجيش والمؤسّسة العسكرية.

وبحسب المصادر فإنّ منسّى سيعقد سلسلة لقاءاتٍ مع عددٍ من المسؤولين المشاركين بهدف عرض العلاقات الثنائية، واستكمال البحث في تطبيق القرار 1701، وحصرية السلاح بيد الدولة، وضبط الحدود السورية- اللبنانية، ومكافحة المخدّرات، والتحضير لمؤتمر دعم الجيش.

المصدر: الانباء الالكترونية