أعلن مختار بلدة الدوير سعدالله قانصو "ان العدوان الجوي الاسرائيلي الذي استهدف بلدة الدوير، هو جريمة موصوفة وعمل ارهابي لا يتواني العدو عن ارتكاب هذه الجرائم والمجازر ولا يفرق بين مدني او عسكري ، وهذه هي طبيعته الاجرامية"، لافتا "ان الغارة ادت الى استشهاد ابن بلدة الشرقية الشاب محمد علي حديد الذي صودف وجوده بسيارته قرب احد المحال التجارية في المنطقة واستهدفته المسيرة المعادية ، وأدت ايضا الى اصابة عدد من المدنيين".

ونفى المختار قانصو ما نشرته بعض القنوات التلفزيونية ومواقع اخبارية ان الغارة استهدفت احد ابناء الدوير من ال حطيط ، حيث زعمت هذه المؤسسات انه قيادي في احد الاحزاب ، لافتا ان صاحب الاسم المتداول بخير ولا علاقة له باي من الاحزاب ، مشيرا الى ان سيارة "الميني كوبر" احترقت جراء وقوفها جانب السيارة المستهدفة وهي تعود له ، وركنها والده امام محلهم التجاري الذي حصلت امامه الغارة، وقد اعتبرت بعض القنوات التلفزيونية والمواقع ان لوحة السيارة تؤشر الى هوية المستهدف ، ولكن ما حصل غير صحيح وفيه تجن وتضليل واستهتار في صدقية الخبر" ، داعيا هذه القنوات توخي الدقة والصدق في نقل اي خبر".