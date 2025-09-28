أصيب شخص بجروح خطيرة في "محاولة تنفيذ عملية دهس" شرقي قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، الأحد، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المنفذ فأردته قتيلا.

https://twitter.com/i/status/1972299582219460935

وفي موقع الحادث، عند مفترق جيت شرقي قلقيلية، عثر على مصاب بجروح خطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تلقيه بلاغا أوليا عن عملية عند مفترق جيت، مشيرا إلى أن "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وبحسب آخر التحديثات، فإن الهجوم نفذه فلسطيني مسلح.

وأشارت تقارير إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تتواجد في موقع الهجوم، بينما أغلقت الطرق في المنطقة بالكامل.