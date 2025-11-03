كشفت قناة عبرية عن إجراءات إسرائيل العسكرية على خط التماس مع لبنان، تأهباً لخوض حرب وشيكة أمام ميليشيات "حزب الله".

وذكرت قناة "آي 24" أن "إسرائيل افتتحت مجمعاً قتالياً بالذخيرة الحية، يحاكي بدقة ساحة المعركة في لبنان".

وفي سياق زيارة ميدانية، قام بها مراسل القناة العبرية إلى ما وصفه بـ"خط النار"، رصد عمليات تدريب الجنود والضباط الإسرائيليين على سيناريو المعركة القادمة، مشيراً إلى أنها "المرة الأولى التي يجري فيها الجيش تدريبات عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان".

وخلال التدريبات، يفتح الجيش الإسرائيلي نيراناً كثيفة على مبان ومنشآت تحاكي الواقع في الجنوب اللبناني.

واعتبر قائد عسكري إسرائيلي إجراء التدريبات في الجبهة الشمالية "أكثر ملاءمة لواقع الجنوب اللبناني من ناحية التضاريس، ولأنها ذات موقع متقدم، تنتظر القوات المنتشرة فيه ساعة الصفر".

ونقلت القناة العبرية عن الضابط قوله: "التدريبات أصبحت أكثر كثافة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنها تتواصل مع تدريبات يجريها الجيش الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية منذ عدة سنوات".

ورأى أن "هذا هو المكان الأنسب لإحداث تأثير إيجابي"، مشيراً إلى أنه "من هنا، سينتقل الضباط إلى تدريبات إضافية، ليصبحوا في نهايتها قادة المقاتلين في الحرب القادمة".

وخلص إلى أن "القوات البرية ستصبح أكثر دراية بساحة المعركة، وستتدرب على اتخاذ القرارات تحت النيران، قبل المعركة بوقت طويل".