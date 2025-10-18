أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استلام 15 جثمانا تم الإفراج عنهم اليوم من قبل السلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى وجود آثار تنكيل وتعذيب على الجثث.

وقالت الوزارة في بيان، إنها استلمت 15 جثمانا بواسطة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 135.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر، مشيرة إلى أنه تم التعرف حتى اللحظة، على هوية 7 جثامين من قبل ذويهم.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.