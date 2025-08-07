أوقفت شركة “يونايتد إيرلاينز”، رحلاتها في عدة مطارات رئيسية بالولايات المتحدة، منها مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي وسان فرانسيسكو ومطار أوهير الدولي في شيكاغو دنفر وهيوستن، لعدة ساعات يوم الأربعاء، بسبب عطل تقني موقت، وحذّرت من تأخيرات مستمرة حتى بعد رفع الحظر الأرضي.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية “FAA”، اليوم الخميس، أمرًا بوقف العديد من رحلات “يونايتد إيرلاينز” عبر الولايات المتحدة لدواع تقنية.

وبعد ساعات مع قرار التوقف، قالت يونايتد إيرلاينز في بيان: “بسبب مشكلة تقنية، نحن أوقفنا رحلات يونايتد الرئيسية في مطارات المغادرة الخاصة بها”.

وأضافت: “نتوقع تأخيرات إضافية في الرحلات هذا المساء بينما نعمل على حل هذه المشكلة (…) السلامة هي أولويتنا القصوى، وسنعمل مع عملائنا لإيصالهم إلى وجهاتهم”.