المركزية- استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد في مقر المجلس في وسط بيروت، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، بحضور المدير العام للمجلس محمد سيف الدين.

وفي بيان صادر عن المجلس، جرى خلال اللقاء عرضٌ للمشاريع التي يعمل عليها مصرف الإسكان، لاسيما القروض التي أطلقها لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين وذوي الحاجات الخاصة، وأفراد القوات المسلحة اللبنانية، وانعكاس ذلك على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي.

وأبدى الطرفان اهتماماً متشاركاً في تعزيز أثر هذه المشاريع على تنشيط القطاعات المعنية، واستعادة قدرة اللبنانيين خصوصاً من الطبقات الهشّة اجتماعياً على توفير السكن اللائق بكلفةٍ متناسبة.

واتفق المجتمعون على وضع برنامجٍ للتعاون وتأسيس حوارٍ تشاركي مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، للمساهمة في إنجاح الأهداف المشتركة بين المجلس والمصرف، من أجل خدمة الصالح العام، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز السياسات الاجتماعية ذات الصلة.