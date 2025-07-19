رعى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد ممثلا بعضو المجلس عمران وضاح فخري الاحتفال الذي نظمته مؤسسة سعيد وسعدى فخري الانمائية في بلدة الزرارية لافتتاح "معرض البيدر"، وهو المعرض السنوي الأول للمونة البلدية والاشغال اليدوية والحرفية.

حضر حفل الافتتاح النائب هاني قبيسي، رئيسة مصلحة الزراعة في الجنوب سوسن حمزة ممثلة وزير الزراعة نزار هاني، الوزير السابق يوسف خليل، مازن حشيشو ممثلا النائبة السابقة بهية الحريري، الرئيس الفخري لمؤسسة سعيد وسعدى فخري الانمائية القنصل سعيد فخري، رئيسة الهيئة الادارية السفيرة سعدى الاسعد فخري، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس بلدية الزرارية كامل مروة، رئيس بلدية الصرفند علي حيدر خليفة، رئيس اتحاد كرة القدم في الجنوب ابراهيم دبوق وشخصيات وفاعليات.



بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء، القت مديرة المؤسسة في الزرارية ميرا مروة كلمة ترحيبية، تلتها عضو الهيئة الادراية للمؤسسة داليا فخري التي أشارت الى أن "المعرض الاول للمونة البلدية والحرف اليدوية هو نتاج طبيعي لمسيرة طويلة من دورات تعليم المهن والحرف لمؤسسة سعيد وسعدى فخري الانمائية"، وقالت: "هذا النجاح لا يتحقق الا بمحبتكم وتشجيعكم وهو يدفعنا للعمل بجهد اكبر خدمة لاهلنا في الزرارية وقرى مناطق الزهراني والجنوب بالتعاون مع بلدية الزرارية وكل بلديات المنطقة والجهات المعنية".



وألقى ممثل عربيد كلمة قال فيها: "باسم الأرض الطيبة واليد الكادحة، نرحب بكم في هذا المعرض الذي يجمع بين الحرفة والتراث، وبين المونة والمونة الصافية من تعب القلب واليد. هذا المعرض ليس مجرد سوق، بل هو مساحة لإحياء التراث الريفي، ودعم الإنتاج المحلي، وتمكين النساء والرجال الذين يزرعون ويبدعون ويصنعون من البساطة جمالًا ومن الموارد القليلة كنوزًا. تحية لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، ولكل يد تعجن وتحيك وتزرع وتحصد، معًا نبني اقتصادًا مقاومًا، ومعًا نحفظ هويتنا الريفية الأصيلة. أهلاً بكم في ريفنا، حيث تنبت الكرامة كما القمح".



ونوه بالبرامج التي تنفذها مؤسسة فخري واعتبر أن "هذا الصرح بساهم بتطوير القدرات الريفيه والثقافيه لابناء الجنوب والتي تساهم ايضا بتثبيتهم وصمودهم بارضهم".



فبيسي



بعد ذلك جرى قص الشريط التقليدي لافتتاح المعرض، وكانت جولة للحضور في أرجائه، ألقى بعدها النائب قبيسي كلمة قال فيها: "نشهد اليوم نشاطا مميزا في مؤسسة سعيد وسعدى فخري الانمائية في الزرارية: معرض للمنتجات البلدية، هذه المنتجات التي تعطي اشارة لتعزيز صمود المواطن وتعزز صمود المزارع، وبالتالي هي لحظة تحدي في وجه كل الاعتداءات الصهيونية على بلدنا لكي يتمكن المواطن الجنوبي من الصمود بأرضه ومن الثبات ومن العيش بكرامة، ومن هنا نشد على نشاطات هذه المؤسسة ونشد على ايديهم للاستمرار والتقدم ونقف الى جانبهم، واليوم نحن في معرض منتجات بلدية على مستوى كل قرى قضاء الزهراني وهذا أمر يشجع اهلنا ويشجع المواطن على الصمود والثبات في ارضه ويؤكد الاستمرار في حياة عزيزة وكريمة في ظل واقع اقتصادي صعب".



فقيه



بدوره قال فقيه: "نشد علي ايدي القيمين على هذه المؤسسة الانمائية والانتاجية والداعمة للمواطنين ولسيدات المنازل اللواتي ينتجن المونة البلدية والمحلية، ويقمن بالاعمال الحرفية والفنية وهذا فعل مقاوم يؤكد على تجذر اهل الجنوب بأرضهم، ونحن اهل الجنوب لا ننهزم ابدا، لان ارادة البقاء وارادة الصمود وارادة التألق رأيناها اليوم في هذا المعرض المميز".

