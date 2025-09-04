أكد عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، أن إيران ستكون مستعدة للانخراط في برامج جديدة لبناء الثقة في حال التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى مساعي استئناف المحادثات بشأن الملف النووي.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده ليست خائفة من المفاوضات، تماماً كما أنها لا تخاف من الحرب، ما يعكس موقفاً متوازناً بين التمسك بالمسار الدبلوماسي والاستعداد لسيناريوهات بديلة.

وأوضح الوزير أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات يوماً، مؤكداً أن هذا الموقف ينبع من ثقة طهران بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، وأنها لا ترى سبباً للتراجع عن الحوار ما دامت حقوقها الأساسية محفوظة.