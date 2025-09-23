طلال عيد

المركزية- يؤكد نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ"المركزية" ان "موسم الصيف كان ناجحاً وليس واعداً بعد الحرب التي وقعت بين ايران واسرائيل في بداية الصيف".



ويعدّد أسباب نجاح الموسم "من خلال الملاءة في القطاع الفندقي التي تخطت الـ٥٠ في المئة، وكذلك القطاع المطعمي الذي كان علامة فارقة في انجاح الموسم، كما تأجير السيارات خصوصاً في ما يتعلق بالأعراس، إضافة الى بيوت الضيافة التي كانت ممتلئة ١٠٠ في المئة طوال الموسم".



ويشير الى "مجيء عدد من السياح الخليجيين الى لبنان بالاضافة الى السياح من جنسيات عراقية ومصرية وأردنية، كما ان وجود الانتشار اللبناني كان مميزاً".



ويعترف بأن "صيفية هذا الموسم عوّضت عن الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي في الموسم الماضي".



ويتحدث عبود عن السياحة الصادرة التي شهدت انتعاشاً، وأعادت ما خسره بعص اصحاب مكاتب السفر والسياحة في الموسم الماضي.