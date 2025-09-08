التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وفداً من الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة، وذلك على هامش زيارة سيادته الى العاصمة البريطانية لندن، بحسب "وفا".

وأطلع عباس "الوفد على المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتطورات السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها شعبنا جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعمليات التوسع الاستيطاني المستمرة".

كما أطلعه على "الحاجة الفورية إلى الاستجابة للجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة هناك، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جميع الأعمال الاحادية بما فيها الاستيطان وارهاب المستعمرين والضم".

وشدد على "الموقف الفلسطيني بضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967".

وأشاد "بدور الجالية الفلسطينية في بريطانيا في دعم أبناء شعبنا"، مؤكدا "أهمية دورها في تكوين رأي عام بريطاني داعم لقضيتنا الوطنية".

وكان عباس وصل الى إلى المملكة المتحدة، مساء أمس، في زيارة دولة، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تستمر ثلاثة أيام.