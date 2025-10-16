أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن هناك احتراما متبادلا للسيادة بين لبنان وسوريا، مشيرا إلى أن دمشق تعهدت بإتاحة المعلومات المتعلقة بما ارتكبه النظام السوري السابق.

وأوضح نصار أنه تم بحث ملاحقة الفارين من العدالة خلال الاجتماعات مع الجانب السوري، مؤكدا أن التعاون القضائي بين البلدين سيكون مستمرا.

وأضاف وزير العدل اللبناني أنه لا توجد معلومات بشأن وجود قادة من النظام السوري السابق في لبنان، مشددا على أن أساس التعامل بين بيروت ودمشق هو الندّية.

وأشار نصار إلى أن السلطات اللبنانية ستفتح تحقيقًا في قضية اغتيال رفيق الحريري إذا توفرت معلومات جديدة.

اتفاقية تعاون قضائي

وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد أكد إحراز تقدم في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان، مشيراً إلى أنها ستكون مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة.

وأوضح الويس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في بيروت يوم الثلاثاء، أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح.

كما أشار إلى أن النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين السوريين واللبنانيين الفارين، إضافة إلى الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان، موضحاً أن فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأعلن أن السلطات السورية تعهدت للبنان بالكشف عن المعلومات المتوفرة عن الاغتيالات التي تمت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مع توافق على دعم اللجنة المعنية بملف المخفيين قسرا، وتسليم الفارين اللبنانيين من العدالة في سوريا إلى بيروت.

يشار إلى أن نحو 2250 سورياً يقبعون في السجون اللبنانية، ويشكلون نحو ثلث إجمالي السجناء"، وفق ما كشف سابقاً مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. كما بين أن "نحو 700 منهم يستوفون شروط التسليم لكن الأمر يتطلب اتفاقية جديدة بين البلدين".

ومن بين هؤلاء السجناء السوريين، مئات الموقوفين بتهم "إرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متطرفة وفصائل مسلحة، وقد أحيلوا إلى المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة النزاع السوري الذي اندلع عام 2011.