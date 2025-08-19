المركزية- أجرت نقابة وسطاء التأمين في لبنان LIBS في مقرّها الكائن في منطقة سن الفيل، انتخابات تكميلية لستة أعضاء جدد لمجلسها لولاية جديدة مدتها سنتين وفاز بالتزكية السادة: إلياس حنا، طلال الأنسي، بول كابوش، أنطوان عبيد، جورج سعد، وجورج البيطار.

ثم عقد مجلس النقابة جلسة بحضور الأعضاء السابقين والمنتخبين حديثاً لانتخاب هيئة المكتب الجديد للنقابة، وجاءت النتائج بالتزكية على الشكل التالي:

طلال الأنسي: رئيساً

أنطوان عبيد: نائباً للرئيس

طانيوس الدكاش: أميناً للسرّ

جوزف حداد: أميناً للصندوق

سيلفيه الخوري: أمينةً للشؤون المهنية

جورج سعد: أميناً للعلاقات العامة (عضو مجلس جديد)

وشانتال شوفاني: أمينةً لشؤون الإعلام والنشر والتوثيق

أما الأعضاء الآخرون فيشغل كل منهم منصب عضو في مجلس النقابة وهم السادة: الياس حنا، نديم الحاج، بول كابوش، غسان الصائغ وجورج البيطار (عضو مجلس جديد ).

وألقى الأنسي كلمة رحّب فيها بالأعضاء الجدد وشكر أعضاء المجلس السابقيين "على الثقة والجهود التي بذلوها وعلى الإنجازات التي حققها مجلس النقابة القديم"، وطلب من الحاضرين "الاستمرار في العمل كفريق واحد متماسك لما فيه خير ومصلحة النقابة".