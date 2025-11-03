دعت الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الصماء والسكري والدهون (LSEDL) للمشاركة في طاولة مستديرة حول التوعية على مرض السكري، وذلك يوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025، الساعة 12:00 ظهرًا في فندق فينيسيا – بيروت، على أن يتبعها غداء رسمي في الفندق.

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الارتفاع المستمر في عدد المصابين بالسكري في لبنان والعالم، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر وإدارة المرض بشكل شامل للحد من مضاعفاته على القلب، الكلى، والعينين. وسيجمع نخبة من الأطباء والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في مجال الوقاية والعلاج، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتحسين نوعية حياة المصابين بالسكري.