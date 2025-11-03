Image
Nov 3, 2025 6:25 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

طاولة مستديرة حول التوعية على مرض السكري

دعت الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الصماء والسكري والدهون (LSEDL) للمشاركة في طاولة مستديرة حول التوعية على مرض السكري، وذلك يوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025، الساعة 12:00 ظهرًا في فندق فينيسيا – بيروت، على أن يتبعها غداء رسمي في الفندق.
ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الارتفاع المستمر في عدد المصابين بالسكري في لبنان والعالم، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر وإدارة المرض بشكل شامل للحد من مضاعفاته على القلب، الكلى، والعينين. وسيجمع نخبة من الأطباء والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في مجال الوقاية والعلاج، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتحسين نوعية حياة المصابين بالسكري.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o