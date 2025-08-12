أعلنت شرطة مدينة كاليسبيل الأميركية أن طائرة كانت تهبط في مطار كاليسبيل في ولاية مونتانا الأميركية اصطدمت بطائرة أخرى على المدرج ما أدى إلى احتراقهما معا.

وأكدت الشرطة عدم وقوع وفيات، وتم تطويق الحريق في الحادث.

وقال رئيس إدارة إطفاء كاليسبيل، جاي هاغن، لشبكة "إن بي سي مونتانا" إن قائد الطائرة وثلاثة ركاب كانوا على متنها.

وأضاف أن الطيار والركاب الثلاثة نجوا من الحادث وهم بحالة جيدة. وتلقى شخصان العلاج من إصابات طفيفة.

وذكر برايان هاينو، رئيس شرطة مقاطعة فلاتهيد، لشبكة "إن بي سي مونتانا" أن إدارة شرطة كاليسبيل ومكتب عمدة مقاطعة فلاتهيد ورجال الإطفاء المحليين متواجدون في موقع الحادث.

