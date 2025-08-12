7:43 AMClock
طائرة تصطدم بأخرى في مدينة كاليسبيل الأميركية

أعلنت شرطة مدينة كاليسبيل الأميركية أن طائرة كانت تهبط في مطار كاليسبيل في ولاية مونتانا الأميركية اصطدمت بطائرة أخرى على المدرج ما أدى إلى احتراقهما معا.

وأكدت الشرطة عدم وقوع وفيات، وتم تطويق الحريق في الحادث.

وقال رئيس إدارة إطفاء كاليسبيل، جاي هاغن، لشبكة "إن بي سي مونتانا" إن قائد الطائرة وثلاثة ركاب كانوا على متنها.

وأضاف أن الطيار والركاب الثلاثة نجوا من الحادث وهم بحالة جيدة. وتلقى شخصان العلاج من إصابات طفيفة.

وذكر برايان هاينو، رئيس شرطة مقاطعة فلاتهيد، لشبكة "إن بي سي مونتانا" أن إدارة شرطة كاليسبيل ومكتب عمدة مقاطعة فلاتهيد ورجال الإطفاء المحليين متواجدون في موقع الحادث.
 

