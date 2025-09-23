المركزية- كتب رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي أسعد صقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في ذكرى اليوم الوطني السعودي، نشارك الأشقاء في المملكة فرحتهم وفخرهم بمسيرة وطنٍ عظيم استطاع أن يحقق الإنجازات ويصنع المستقبل برؤية طموحة وقيادة حكيمة.

نسأل الله أن يحفظ السعودية وقيادتها وأهلها، وأن يديم عليها العزّة والرخاء، وأن تبقى دائماً منارةً للوحدة والتقدّم. كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وازدهار".

بدوره، أصدر رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية وسام عريس بياناً هنأ فيه "الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني". وقال "هذا اليوم يجسد مسيرة وحدة وبناء ونهضة بقيادة حكيمة ورؤية طموحة".

وختم: نسأل الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتها وشعبها.