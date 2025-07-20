أطلقت سيارات الإسعاف في قطاع غزة، أصوات صفاراتها بشكل موحّد كنداء استغاثة وتحذير من تفاقم المجاعة وتدهور الوضع الصحي.

يأتي هذا وسط تفاقم "المجاعة في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية وأكثر من مليوني إنسان يواجهون الجوع"، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

وذكرت الوزارة أن إسرائيل "تستخدم التجويع سلاحا في قطاع غزة والأطفال يموتون جوعا أمام عدسات الكاميرات".

ووجّهت نداء عاجلا مطالبة الجهات المعنية بـ"الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات"، مشيرة إلى أن "ما يمارسه الاحتلال من منع إمدادات الدواء أدى لانهيار الوضع الصحي في القطاع بالكامل".

كذلكن أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأن السلطات الإسرائيلية تجوّع مليون طفل في غزة.

وطالبت بفك الحصار والسماح للأونروا بإدخال الأغذية والأدوية.