المركزية- كتب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على حسابه عبر منصة "اكس"، الآتي: "في خطوة مباركة، اتخذت السلطات السعودية قراراً بإعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال السعودي - اللبناني.

فعلاً إنه خبر سار من شأنه إعادة النبض للعلاقات الإقتصادية اللبنانية السعودية، كما أنه يعكس رغبة المملكة ببدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين لا سيما في الشق الاقتصادي.

نحن من جهتنا، سنعمل على مواكبة هذا الحدث، بتفعيل الجانب اللبناني، أي مجلس رجال الأعمال اللبناني السعودي، والتواصل والتفاعل مع الجانب السعودي لإعادة إطلاق المسار الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الاقتصادية الثنائية.

مبروك للبنان.. وألف شكر لمملكة الخير والمحبة".