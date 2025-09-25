12:59 PMClock
اقتصاد
شقير يعرض مع نقيب المستشفيات متطلبات القطاع

المركزية- التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان نقيب المستشفيات في لبنان البروفيسور بيار يارد يرافقه عضو مجلس إدارة النقابة رولى زهار، في زيارة تعارفية، تم خلالها البحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والمشاكل التي يعاني منها العديد من القطاعات جراء تداعيات الأزمة المالية لا سيما قطاع المستشفيات.

وإذ جرى التأكيد على أهمية تدعيم القطاع الاستشفائي في لبنان، لأهميته في توفير الأمن الصحي للبنانيين، ولدوره التاريخي في إبراز لبنان "كمستشفى الشرق الأوسط"، وكذلك للإمكانيات التي يتمتع بها والتي تخوّله للعب هذا الدور مجدداً، خصوصاً على مستوى السياحة الاستشفائية، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون في المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.

