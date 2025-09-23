المركزية- برعاية رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وحضوره، عُقد في غرفة بيروت وجبل لبنان مؤتمر صحافي تم خلاله إطلاق مهرجان Glory Horse Racing وCael الذي تنظمه جمعية "بلسمات" برئاسة أمل شومان سليمان، بحضور حشد من المهتمين.

وألقى شقير كلمة قال فيها "يسرّني أن أكون بينكم اليوم في هذا المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن مهرجانGlory Horse Racing ، الذي تنظمه جمعية بلسمات برئاسة الصديقة أمل شومان سليمان، وبحضور هذه الوجوه الكريمة التي نعتزّ بها وبعطائها" معتبراً ان عودة هذا المهرجان بعد توقّف دام نحو ستة أعوام منذ العام 2019، تحمل دلالة واضحة على أن لبنان يسير مجدداً في طريق التعافي والنهوض، لاسيما أن إطلاقه يأتي في سياق عودة المهرجانات والنشاطات المتنوعة التي أحبها اللبنانيون واشتاقوا إليها. وهي ايضاً رسالة أمل وخير تبشّر بأن الغد أفضل، خصوصاً بعد موسم صيف ناجح بامتياز، شهدناه من خلال أعداد الوافدين والنشاطات والمهرجانات التي أُقيمت في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكد شقير ان الهيئات الإقتصادية تولي أهمية كبرى لهذه المبادرات المميزة التي تستهدف بالدرجة الأولى خير الإنسان والمجتمع، وتكرّس القيم الإنسانية والمفاهيم الحضارية، وتشجع روح المبادرة والتنافس البنّاء.

وقال "لقد عانى لبنان طويلاً من التراجع وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي، وما رافقه من فساد وتوسع في العمل خارج إطار الدولة والقانون. واليوم، نحن بأمسّ الحاجة إلى العودة إلى الأصول، ولا سيما القيم الإنسانية والثقافية والاجتماعية والبيئية، وإلى قواعد العمل والإنتاج والإبداع، لأن هذه هي الأسس التي تقوم عليها نهضة الدول والمجتمعات". أضاف "إن جمعيتكم الكريمة، ومن خلال إعادة هذا المهرجان المميز إلى الحياة، تساهم بشكل مباشر في ترسيخ هذه القيم، وتعزز موقع بيروت كمركز ثقافي وسياحي وحضاري بارز في المنطقة".

شومان

أما شومان فشكرت الوزير شقير على استضافة الغرفة للإعلان عن إطلاق المهرجان في ميدان سباق الخيل التي يأتي بعد غياب لسنوات في اطار العمل للنهوض بالبلد. وقالت سليمان: "لن نستسلم" هو عنوان المهرجان لأن هذا البلد لبنان لا ينكسر و نحن مؤمنون بأن لبنان سيعود الى أفضل لما كان عليه فحن كنا و لا نزال نصدر الثقافة و الفن و الجمال لكل العالم. وأضافت سليمان: نعود اليوم الى بيروت لاعادة احياء هذا المهرجان بعد توقف قسري في ميدان سباق الخيل أحد معالم بيروت السياحية و التراثية. وأوضحت أن المهرجان يتضمن نشاطات رياضية و اجتماعية و فنية الى جانب اقامة معرض للمنتجات اللبنانية على مدى أربعة أيام داعية الجميع الى المشاركة في انجاح هذا المهرجان في 15 من تشرين الأول المقبل.

فيلم

وبعد عرض فيلم وثائقي قصير عما يتضمن المهرجان من نشاطات كانت كلمات لكل من الاعلامية لينا دوغان و السيدة ليلى عبيد و النائبة السابقة ديما جمالي و المخرج عادل سرحان , مشددين على أهمية المشاركة الواسعة في هذا المهرجان ودعمه و الذي يأتي في اطار الجهود المبذولة لاعادة احياء النشاطات الفنية و الثقافية رغم الظروف التي يمر فيها لبنان.

المعرض

ويتضمن المهرجان معرضاً خاصاً تحت مسمى le marquise من تنظيم شركة rubicom وشركة master group، والمشاركون في المعرض سيكونون من أهم الماركات العالمية واللبنانية، وسيستمر المعرض من ١٥ الى ١٩ تشرين الأول مع نشاطات فنية وعروض أزياء يومياً خلال كل المدة ، كما وسيقام يوم الاحد في ٢٠ تشرين الأول ضمن سباق الخيل الاعتيادي، حفل كوكتيل لشكر كل من شارك في هذا المعرض وعمل على إنجاحه.