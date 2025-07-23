المركزية- التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير إندونيسيا في لبنان ديكي كومار في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وعرض معه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدايةً رحب شقّير بسفير إندونيسيا وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ولفت شقير إلى أن هناك الكثير من الفرص في لبنان وفي إندونيسيا ولا بد من تعريف القطاع الخاص في البلدين عليها للاستثمار فيها، مشيراً الى ضرورة زيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.

سفير إندونيسيا

من جهته شكر كومار شقير على حسن استقباله واهتمامه بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أيضاً اهتمام بلاده في تنمية هذا الجانب من العلاقات الثنائية.

وإذ أشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين الخاص لتحديد الفرص المتاحة في البلدين، لفت الى أن بلاده ستنظم معرضاً للمنتجات الإندونيسية في تشرين الأول المقبل، وهو يشكّل فرصة لتعرّف رجال الأعمال اللبنانيين على المنتجات الأندونيسية وكذلك لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم الإندونيسيين.

في نهاية، اللقاء قدّم شقير للسفير كومار كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.