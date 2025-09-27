أعلنت بلدية صيدا في بيان، أن شرطة البلدية تواصل تنفيذ حملات دورية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في مختلف أحياء وشوارع المدينة، بهدف إعادة النظام وتأمين حركة مرور سلسة للمشاة والسيارات، وحماية الأملاك العامة التي هي حق لكل أبناء المدينة. واكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم المدينة، مثمّنةً الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر شرطة البلدية على مدار الساعة، رغم التحديات والضغوط اليومية التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم.

وشددت على أن أي تعدٍ على الأملاك العامة يُعدّ مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، داعية جميع المواطنين وأصحاب المصالح لأزالة أي مخالفة بشكل طوعي، والالتزام بالقوانين لما فيه مصلحة صيدا وأهلها، مؤكدةً أنها لن تتهاون في ملاحقة وإزالة أي مخالفة.

وأكدت أن حملات ودوريات الشرطة ستستمر بشكل دوري ودائم ، لضمان تنظيم المدينة وحماية حق الجميع في استخدام الأملاك العامة.