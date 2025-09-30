

تحتفل شركتا إل جي إلكترونيكس وSealco، موزع معتمد لمنتجات إل جي للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية في لبنان، بمرور 15 عاماً من الشراكة الناجحة والمتينة في السوق اللبنانية، وذلك خلال حفل خاص في 25 أيلول 2025 في بيروت، بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام وكبار الضيوف والشركاء.

خلال الحفل، سلّط الضوء على أبرز ابتكارات إل جي التكنولوجية التي تدخل السوق اللبنانية مثل تلفزيون LG QNED المذهل مقاس 100 بوصة، وGallery OLED، وثلاجة LG InstaView، وWashTower، ومكيف الهواء العاكس وغيرها من المنتجات، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمستهلكين اللبنانيين من خلال كفاءة الطاقة وتطبيق الذكاء الاصطناعي. وتلتزم شركتا إل جي إلكترونيكس وSealco بمساعدة المستهلكين على اختيار منتجات إل جي الأصلية والرسمية بضمان سيلكو. فعند شراء منتجات إل جي من متاجر سيلكو - إل جي أو أي من وكلاء سيلكو المعتمدين في جميع أنحاء لبنان، يمكن للمستهلكين الاطمئنان إلى ضمان استثمارهم، والتركيز على تجربة أفضل ابتكارات إل جي من خلال المنتج. بالإضافة إلى ضمان لمدة ثلاث سنوات على جميع منتجات إل جي من سيلكو، وضمان لمدة عشر سنوات على ضاغط الثلاجات ووحدات التكييف من إل جي - وهو ضمان على أهم مكون في هذه المنتجات. كما تقدم إل جي ضمانًا لمدة عشر سنوات على محرك الدفع المباشر في غسالات الصحون والغسالات.

وتخلل الحدث كلمات من السيد جي يونغ لي، مدير فرع إل جي إلكترونيكس في لبنان، والسيد أشرف أبو الهدى، مدير فريق العلامة التجارية LGELF، والسيد الان بدر، مدير عمليات شركةSealco ، بحضور السيدة نادين شاكر ممثلة السيد حسن شاكر رئيس مجلس إدارة شركة سيلكو، الى جانب السيد نديم أنادولي الذي استعرض أحدث ابتكارات إل جي من خلال دورة شاملة في صالة العرض ليتعرف الحضور على المنتجات الجديدة بشكل مباشر في منطقة تجربة المنتجات، بالإضافة إلى جوائز وهدايا مميزة ، وبوفيه ضيافة خاص تكريماً للحضور.