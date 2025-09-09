دانت الجمهورية العربية السورية "العدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة مواقع عدة في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أوردته "سانا"، أن "هذه الاعتداءات تمثل خرقاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية".

وشددت على "رفض سوريا بشكل قاطع، أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".

ودعت "المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وكان مراسل "سانا" أفاد بأن الطيران الإسرائيلي نفذ ليلا، غارات على محيط مدينة حمص ومحيط مدينة اللاذقية.