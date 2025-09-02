أعلن مسؤول سوري في قطاع الطاقة لـ"رويترز"، أنّ سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل من ميناء طرطوس، وهي أوّل عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عامًا.

وكانت سوريا تُصدر 380 ألف برميل من النفط يوميًا عام 2010، أي قبل عام من تحوّل الاحتجاجات ضدّ حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عامّا دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.

وقال معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية رياض جوباسي لـ"رويترز"، إن شركة "بي سيرف إنرجي" هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.

وترتبط الشركة بصلات مع "بي بي إنرجي"، وهي شركة عالمية لتجارة النفط، إلا أنّها لم ترد حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان مكتوب إن النفط جرى تصديره على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا".

وذكر جوباسي أنه جرى استخراج النفط من عدة حقول سورية لكنه لم يحددها.

