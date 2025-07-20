شدد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك على أنه على جميع الأطراف في سوريا التوقف عن القتال والخروج من دوائر الثأر العشائري، محذرا من أن سوريا تقف على مفترق طرق حاسم، وفق ما أوردت "روسيا اليوم".

جاءت تصريحات باراك تعليقا على الاشتباكات العنيفة والتجاوزات التي شهدتها محافظة السويداء جنوب غربي سوريا على مدار الأيام الماضية بين عشائر البدو التي وصلت إلى السويداء للاشتباك مع فصائل درزية مسلحة في السويداء.

وكتب باراك في حسابه على منصة "إكس": "قرار الرئيس (دونالد) ترامب برفع العقوبات (عن سوريا) كان خطوة مبدئية، أتاحت للشعب السوري فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع التي لا تُوصف".

أضاف: "التف المجتمع الدولي إلى حد كبير حول الحكومة السورية الناشئة، وهو يراقب بتفاؤل حذر وهي تسعى للانتقال من إرث الألم إلى مستقبل الأمل. إلّا أن هذا الطموح الهش يُلقى عليه الآن ظل صدمة بالغة، إذ تقوض الأعمال الوحشية للأطراف المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتعطّل أي مظهر من مظاهر النظام".

وتابع: "على جميع الأطراف أن تضع أسلحتها جانبا فوراً، وتكفّ عن الأعمال العدائية، وتتخلى عن دوائر الثأر العشائري. تقف سوريا عند مفترق طرق حاسم.. لا بد للسلام والحوار أن ينتصرا وهما ينتصران الآن".

وكتب: "ندعو الدروز والبدو والسنّة إلى إلقاء السلاح والعمل إلى جانب الأقليات الأخرى على بناء هويّة سورية جديدة وموحّدة يسودها السلام والازدهار مع دول الجوار".