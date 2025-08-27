أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء استكمال الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق – السويداء تمهيداً لفتحه أمام حركة النقل والتجارة، "بعد توقّفه على خلفية الأحداث المؤسفة التي جرت في محافظة السويداء".

وأكّدت في بيان التزامها الثابت بتلبية احتياجات أهالي في السويداء وضمان حرّية تنقّلهم ومعالجة الأوضاع الراهنة، مضمّنة في الوقت ذاته التضحيات التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لإنجاح هذه المهمة الوطنية.

وشدّدت الوزارة على أن الجهود متواصلة حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن بقاء الطريق آمناً ومؤمناً أمام المواطن بين وحركة التجارة، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية عن حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات السورية.