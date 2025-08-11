المركزية- أشاد عضو اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية هادي سوبرة في بيان اليوم، بمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الذي انعقد مؤخراً في بيروت، معتبراً أن المؤتمر يشكل حدثاً أساسياً لترسيخ شراكة وطنية قوية بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

ودعا سوبرة السلطة اللبنانية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والخطوات التي من شأنها تأسيس لمساواة كاملة بين المقيمين والمغتربين، وإشراكهم بشكل فعلي وأساسي في مشروع إعادة النهوض بلبنان.

واعتبر أن الأدوار الكبيرة والمؤثرة التي يقوم بها المغتربون، والإمكانات والقدرات الكبيرة والمتنوعة التي يتمتعون بها وانتمائهم والتزامهم الوطنيَين، يجعل هناك ضرورة قصوى لتعاطي الدولة اللبنانية بشكل مختلف كلي مع المغتربين كما كان حاصل في الفترات السابقة.

وإذ لفت الى أن لدى لبنان الكثير من الفرص الواعدة، لكن في الوقت نفسه ينقصنا التمويل لتنفيذها، أكد ان اتخاذ مبادرات جدية وتحقيق الاستقرار المستدام وإعادة الثقة بالدولة اللبنانية، من شأنه أن يؤدي إلى قيام شراكة بين القطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص المغترب الذي يتمتع بملاءة مالية كبيرة، لتنفيذ هذه المشاريع والنهوض بالبلد من جديد.

وشدد على ضرورة إقامة علاقات بناءة بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة وبشكل خاص مع السعودية وكل دول الخليج التي تحتضن مئات آلاف اللبنانيين، ومنع أي إساءات تصدر من الداخل بحق هذه الدول الشقيقة التي لم نرَ منها إلا الخير والمحبة والدعم والاحتضان.

كذلك شدد على ضرورة أن تتابع الخطوات والأفكار التي يتم طرحها في هذا الإطار، وتنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة، كي لا تبقى مجرد شعارات ترفع في المؤتمرات ويتم تدويرها من سنة إلى سنة.