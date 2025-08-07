حظرت سلوفينيا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".

وقالت الحكومة السلوفينية في بيان، أوردته "سكاي نيوز": "إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي".

أضافت: "يتعين تاليا على سلوفينيا أن لا تكون جزءا من سلسلة تغض الطرف عن أعمال البناء غير القانونية ومصادرة الأراضي وعمليات الطرد".

وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".

ولفتت إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق".