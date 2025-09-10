أعاد رئيس الحكومة نواف سلام تصويب البوصلة، واضعًا حدًا للتأويلات والاجتهادات التي راجت في الفترة الأخيرة ولا سيما بعد جلسة يوم الجمعة الفائت، في الخامس من أيلول.

فبعد كل ما قيل عن أن الحكومة في جلستها الأخيرة تراجعت عن مقررات جلستي الخامس والسابع من آب، أطل الرئيس سلام من عين التينة، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في اجتماع علمت "نداء الوطن" أنه ساده جو من الودّ والارتياح وجرى بروح إيجابية، ليعلن جملة ثوابت انطلقت من رده على سؤال عن تمسك "حزب الله" بموقفه من موضوع السلاح، فقدم إجابة هي أشبه بمطالعة تذكِّر بمطالعاته حين كان في المحكمة الدولية، ومما قاله:

قرار مجلس الوزراء واضح جدًا سواء كان في جلسة 5 آب أو في جلسة 5 أيلول، ونحن منطلقنا اتفاق الطائف الذي تأخرنا عشرات السنين عن تطبيقه الذي يقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، البيان الوزاري ينص على حصريّة السلاح، ينص على استعادة قرار الحرب والسلم، ويعود ويؤكد ما أتى عليه اتفاق الطائف من بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما يؤكد ما جاء في خطاب فخامة الرئيس لجهة حصريّة السلاح، وهذا البيان الوزاري الذي أخذنا عليه ثقة مجلس النواب، نحن ملتزمون به، و"حزب الله "مرة واثنتين أعطى الحكومة ثقة على أساس هذا البيان الوزاري، وهذا ما نحن نعمل على تطبيقه، وهناك خطة وضعها الجيش، وهذه الخطّة سوف نتابع تنفيذها شهريًا كما صدر عن مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة، نحن اطلعنا على خطة الجيش، رحبنا بها وبعدها حصل نقاش، ماذا يعني رحّب؟ لا نريد أن نعمل لعبة اللغة العربية ولا نريد أن نرجع إلى "محيط المحيط"، الترحيب يعني التعامل الإيجابي، يعني لا تراجع وأكيد لا تراجع، مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات والمؤكد أن لا تراجع، دائمًا نحن نتابع تنفيذها ومن ضمن القرارات أن يقدم الجيش تقريرًا شهريًا عن التقدم بتنفيذ الخطة.

سلام: لا شيء اسمه استراتيجية دفاعية

وردًا على سؤال عما إذا كانت جلسة 5 أيلول قد أرضت جميع الأطراف، وعن إمكانية التوصل إلى استراتيجية دفاعية، أجاب سلام: "ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية نحن ولا مرة تكلمنا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية، هناك شيء اسمه استراتيجية أمن وطني هي تشمل جانبًا عسكريًا وتشمل جانبًا أمنيًا وتشمل جانبًا اقتصاديًا، وهذا ما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري وفي البيان الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء، أنها أي الحكومة تلتزم بهذه المسألة، و"ما حدا يأخذنا على محلات ثانية".

ورقة براك قائمة

الرئيس سلام، أوضح مصير ورقة الموفد الأميركي توم براك، فأكد "أننا وافقنا على شيء اسمه أهداف ورقة براك، وفيها إعلان وقف العمليات العدائية في شهر نوفمبر الماضي، وفيها دعوة لمؤتمر دولي للإعمار؟ ورقة براك لا تنتهي بدعوة لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، فيها الإعلان عن وقف العمليات العدائية، الالتزام بدعم الجيش، بالإضافة إلى نقاط أخرى تكرر الانسحاب الكامل، عودة أهالينا إلى قراهم. هذه الأهداف التي نحن أقريناها في جلسة 7 آب، وأنا واثق أنه ما من اثنين وطنيين لبنانيين يمكن أن يختلفا عليها.

ثلاثة أشهر لحصر السلاح نهائيًا جنوب الليطاني

بدوره، قال وزير الخارجية يوسف رجي إن الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح "حزب الله" في منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بموجب خطة أعدها تطبيقًا لقرار الحكومة بهذا الشأن.

وقال رجي لـ "فرانس برس" إن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمّن الأولى منها "ثلاثة أشهر (...) ينتهي حصر السلاح نهائيًا خلالها في جنوب الليطاني بالكامل".

جلسة مجلس الوزراء: كهرباء ومقررات

وأمس عقدت جلسة عادية لمجلس الوزراء، في السراي الحكومي وأبرز مداولاتها تقديم وزير الطاقة جو صدي تقريرًا عن وضع الكهرباء، فأشار إلى عوامل تحسن الوضع في التغذية، ومن ذلك خصوصًا إزالة التعديات على شبكة الكهرباء، وقد كشف عن الحملة التي يتم التحضير لها لإزالة هذه التعديات فضلًا عن ضرورة التعويل على المدى القصير على المساعدة القطرية بعد المساعدة الكويتية، وتحدث الوزير صدي عن ضرورة تعيين الهيئة الناظمة، وقد أشار إلى أن مجلس وزراء سينكب على هذا التعيين قريبًا.

ومن أبرز المقررات إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.

وأبرز مهام هذه الوزارة، كما قال وزير الإعلام بول مرقص، وضع استراتيجية وطنية لتطوير ودمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة. والتعاون مع القطاع الخاص على تطوير المنظومة الرقمية الوطنية، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتحديثها.

مجلس الوزراء غدًا لفذلكة الموازنة

وغدًا يعقد مجلس الوزراء جلسة، هي الثانية هذا الأسبوع، وعلى جدول أعمالها أحد عشر بندًا أبرزها عرض وزارة المال فذلكة مشروع موازنة العام 2026، ومن البنود استكمال البحث في عرض مساعي وزارة الاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.

الاعتداء الإسرائيليّ على قطر

إقليميًا، هزت انفجارات عدّة العاصمة القطرية الدوحة. وفي بيان رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز "الشاباك" عن تنفيذ ضربة دقيقة عبر سلاح الجو ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكدًا أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات طويلة ويتحملون المسؤولية المباشرة عن مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

دولة قطر وصفت الهجوم الإسرائيلي بـ "الجبان" ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".

الحكومة اللبنانية تدين

الحكومة اللبنانية دانت وبأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قطر. واعتبرت هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية. وإذ أكدت الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

"نداء الوطن"