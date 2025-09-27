استعاد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس زمام المبادرة في وجه الانقلاب الذي نفذه "حزب الله" الخميس في الروشة. ولقي موقفه الرافض لهذا الانقلاب والذهاب إلى التصدي له من خلال الدولة وأدواتها أوسع تضامن رسمي وسياسي ونيابي وشعبي. وأبلغ الرئيس سلام زواره:"ألغيت مواعيدي الجمعة لكنني لم أعتكف، بل أردت أن أتفرغ لبحث أسباب وتداعيات إضاءة صخرة الروشة".

وقال: "كنا عم نجرّب لآخر دقيقة أنا ووزير الداخلية أن يحصل إحياء الذكرى وفق القانون وجواب "حزب الله" كان أن الحزب سيلتزم بالترخيص لكنه لم يفعل ذلك!".

الاجتماع الوزاري والإجراءات اللازمة

وكان الاجتماع الوزاري التشاوري الذي ترأسه الرئيس سلام في السراي وضم كل أطياف الحكومة اعتبر أن ما جرى أول من أمس من "مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها" وفق البيان الذي صدر بعد اللقاء.

ولم يخل البيان من تحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية إذ تابع أن الوزراء أكدوا أيضًا أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما يرتب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى.

وعلمت "نداء الوطن" أن اللقاءات التي عقدها سلام في منزله قبل ظهر أمس أتت عفوية وفي إطار دعم منطق الدولة بوجه استقواء الدويلة وبدا سلام حازمًا في عدم التراجع عن إجراءات المحاسبة بحق من كسر القرار. وطرحت فكرة أن يتوجه سلام إلى بيروت لأداء الصلاة محاطًا بنواب بيروت وفاعليات سنية، لكن تم العزوف عن هذه الفكرة لأن المعركة ليست سنية - شيعية أو بيروتية، بل هي معركة وطنية صرفة بين من يدعم منطق الدولة والقانون والمؤسسات وبين من يريد استمرار الفوضى وضرب المؤسسات والتصرف بمنطق الدويلة الحاكمة.

"الحزب" من المساكنة إلى الانقلاب

ولخصت مصادر سياسية لـ "نداء الوطن" المشهد الحالي فقالت إن "حزب الله" انتقل في هذا الانقلاب من "مرحلة المساكنة مع الدولة إلى مرحلة مواجهتها. وبالتالي، دخل لبنان في مرحلة الفوضى السياسية". وتساءلت: "سنرى كيف سيكون موقف الدولة هل سندخل مرحلة ستاتيكو جديدة ما يعني أن "حزب الله" نجح بفرملة اندفاعتها كما حصل في 7 أيار 2008؟ علمًا أن الظروف تغيّرت وبات "الحزب" في وضعية المكسور والمهزوم وتواصل إسرائيل استهدافه".

واشنطن ونزع سلاح "حزب الله"

في المقابل، بينما كان الجانب الأميركي يترقب تقرير قيادة الجيش بشأن تقدمها في عملية نزع سلاح "حزب الله" جنوب الليطاني في الخامس من تشرين الأول المقبل، ألقت تظاهرة "الحزب" التي تحدّت قرارًا حكوميًا بظلالها على المشهد الأميركي.

ويقارن البعض حال الجيش بين تظاهرة صخرة الروشة وبين أحداث عين الرمانة، ويلفتون إلى أن ما حصل بالأمس خطوة غير موفقة للأجهزة الأمنية.

عون أنهى زيارة نيويورك

على صعيد آخر أنهى الرئيس عون زيارته إلى نيويورك بلقاء قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر الذي جدد تأكيده دعم الجيش وفق البرنامج المعد في هذا الصدد .

ومن نيويورك دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وقال إنه "إذا تمكنت الحكومة اللبنانية من نزع سلاح "حزب الله"، فإن السلام سيحل بيننا وبين لبنان".

جلسة نيابية الإثنين

من جهة ثانية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 29 أيلول 2025 وذلك لدرس المشاريع والاقتراحات المدرجة من دون أي إشارة إلى الملف الانتخابي.

رياض سلامة لم يعد موقوفًا

إلى ذلك، خرج في هذه الأثناء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مكان توقيفه في مستشفى بحنس، وسط إجراءات أمنية مشددة بعيدًا من عدسات الكاميرات. وكانت النيابة العامة التمييزية أعطت إشارة بتركه، بعدما سدد كفالة مالية قيمتها 14 مليون دولار نقدًا.

وأشار وكيل سلامة المحامي مارك حبقة، من أمام مستشفى "بحنس"، إلى أن "خروج سلامة صفحة جديدة في محاكمته، والتي كانت تحيطها التلفيقات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، وقال: "نتمنى أن تتم محاكمة سلامة، وفق القانون".

وعن مصدر الأموال، أوضح حبقة أن "مدعي عام التمييز القاضي الحجار قام بإجراء قانوني عبر التحقق من مصدر الأموال، وهذا إجراء روتيني"، وقال: "بدءًا من الأسبوع المقبل سنقوم بملاحقة كل شخص يتعرض لسرية التحقيق في الملف وكل من يحاول التأثير على القضاء عبر الشعبوية".

وختم حبقة: "القرار مخالف للقانون ولنص المادة 108 أصول محاكمات جزائية ويطرح اجتهادًا خطيرًا يمس بحرية أي موقوف احتياطًا إنما واحترامًا منا لهيئة المحكمة نفّذنا القرار وسأطعن به في مرحلة لاحقة".



