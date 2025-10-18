أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم السبت، انها تلقت بلاغًا عن حادث وقع على بُعد 116 ميلاً بحريًا شرق مدينة عدن اليمنية، حيث تعرضت سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأفادت الهيئة أن السفينة التي تعرضت للهجوم ترفع علم الكاميرون، وقد تضررت جراء إصابتها بجسم غير معروف، ما تسبب في وقوع انفجار.

وأضافت الهيئة أن التحقيقات جارية من قبل السلطات المختصة لتحديد طبيعة الحادث.

وفي سياق متصل، تم إجلاء طاقم ناقلة النفط التي تعرضت للهجوم قبالة السواحل اليمنية، ويبلغ عددهم 26 شخصًا.