المركزية- دخل مجهولون الى مبنى بلدية الهري المنحلة في قضاء البترون وسرقوا خزنة الاموال التي تقدر بنحو 650 الى 750 مليون ليرة بالاضافة الى أجهزة المراقبة.

وتجري الاجهزة الامنية تحقيقاتها في محاولة لكشف هوية الفاعلين. وحضر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا المكلف بمهام المجلس البلدي الى المبنى البلدي للاطلاع على تفاصيل عملية السرقة.