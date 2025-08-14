أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن “الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون “مسألة انتحارية” لإسرائيل”، مشددًا على أن “الأمر يعني أن حدود إسرائيل ستكون لا يمكن الدفاع عنها”.

وأضاف ساعر، في مقابلة مع قناة “نيوز ماكس” الأميركية، أن ما يُعرف بـ”حل الدولتين” بالنسبة له مجرد “وهم”، نافيًا أي جدوى عملية لهذا الخيار، ومؤكدًا تمسكه بالموقف الإسرائيلي الرافض لتقسيم الأرض أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع: “الحرب نفسها ليست هدفًا لإسرائيل، وأن تل أبيب ملتزمة بتحقيق أهدافها من الحرب”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل تفضل تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية”.