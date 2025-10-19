وسط أنباء عن تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض لنظيره الأميركي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى موسكو.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، رداً على ما قيل حول عرض بوتين على ترامب وقف الحرب، مقابل تخلي أوكرانيا على منطقة دونيتسك، إن بلاده لن تقدم شيئاً إلى الروس. وأضاف أن كلمات بوتين لن توقف الحرب، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه.

كما أكد أن كييف "لم تسعَ قط إلى الحرب، بل وافقت على وقف غير مشروط لإطلاق النار، وبحثت عن فرص للسلام، وقدمت للعالم مرارا وتكرارا سبلا لوقف الهجمات الجوية والبرية والبحرية. لكن روسيا هي التي تعرقل هذه العملية باستمرار، عبر المماطلة في المفاوضات وإطالة أمدها".

"موسكو لا تريد انهاء الحرب"

إلى ذلك، اعتبر أن "الحرب مستمرة فقط لأن موسكو لا تريد لها أن تنتهي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية(يوكرينفورم).

وشدد زيلينسكي على أن القوات الروسية تنفذ يوميا تقريبا مئات الهجمات على البنية التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا. وقال إن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي وحده باستخدام أكثر من 3270 طائرة مسيرة هجومية، و1370 قنبلة جوية موجهة، ونحو 50 صاروخا من طرز مختلفة.

كذلك، أضاف أن بلاده "تواصل تعزيز دفاعاتنه الجوية بالتعاون مع شركائها من خلال مبادرات مثل مشروع PURL، والاستثمارات في صناعة الدفاع الأوكرانية، سواء عبر صيغ ثنائية أو متعددة الأطراف". وختم قائلاً إنه "يعتقد أن كلمات بوتين لن توقف هذه الحرب، بل يجب الضغط عليه".

وكان ترامب تحدث يوم الجمعة الماضي عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، ليؤكد لاحقاً أن بوتين يسعى إلى السلام.

فيما ألمح بعد لقاء جمعه مع الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، إلى أن بلاده غير مستعدة حالياً لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، وهي خطوة حذر منها الكرملين في السابق.