اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تضليل واشنطن، قبل أيام من الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية: “ندرك نية روسيا في محاولة خداع أميركا، ولن نسمح بذلك”.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين يوم الجمعة المقبل لبحث حل محتمل للحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في لقاء لم يُدعَ إليه زيلينسكي.

وأعرب زيلينسكي عن تقديره لتصميم ترامب على إنهاء الحرب، لكنه شدد على أن السبب الوحيد لاستمرار القتال هو رغبة بوتين في الحرب و”التلاعب بكل من يتواصل معه”. وأكد رفضه لأي اتفاق سلام يتضمن تنازلات عن أراضٍ أوكرانية، قائلاً: “سندافع عن دولتنا واستقلالنا”.

وختم بالتشديد على وجود دعم واضح لمبدأ أن كل ما يتعلق بأوكرانيا يجب أن يُقرَّر بمشاركة أوكرانيا نفسها.