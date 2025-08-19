أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون شروط مسبقة.

وقال زيلينسكي، بعد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة أوروبيين، إن مطالبة موسكو السابقة بوقف إطلاق النار لم تفض إلا إلى شروط جديدة.

وأضاف: “إننا مستعدون لأي نوع من الصيغ”، محددا أن هذا يجب أن يكون على مستوى القادة.

وتابع زيلينسكي: “مهما يحدث” يجب أن يلتقي ببوتين ويبدأ في العمل عند تلك النقطة على كيفية إنهاء الصراع، مشددا على أن الشروط المسبقة للمحادثات من قبل كييف ستقابل “بـ100 مطلب” من روسيا.