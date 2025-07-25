المركزية - زار وفد من مجلس نقابة وسطاء التأمين في لبنان / LIBS رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان نديم حداد في مقر اللجنة، في زيارة بروتوكولية لتهنئته بتعيينه في منصبه الجديد.



رأس الوفد النقيب إلياس حنّا وضم نائب الرئيس أنطوان عبيد، أمين الصندوق غسان الصائغ، أمينة العلاقات العامة سيلفيا الخوري الحاج، أمين الشؤون المهنية طلال الأنسي، أمين شؤون الإعلام والنشر والتوثيق حسام فرح، وأعضاء المجلس: نديم الحاج، بول كابوش، شنتال شوفاني، وجوزيف حداد .



وخلال اللقاء، جرى التداول بعدّة مواضيع أساسية تتعلّق بتنظيم قطاع وساطة التأمين وحمايته، وأبرز ما تمّ طرحه:



- التأكد من أنّ منح تراخيص وسطاء التأمين يتم ّ للأشخاص المستوفين الشروط القانونية والأصول المطلوبة.

- ملاحقة المتطفّلين على المهنة والسماسرة الذين يمارسون أعمال التأمين دون ترخيص رسمي من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، ما ينعكس سلبًا على وسطاء التأمين المرخصين، والسوق والزبائن.

- تنظيم مهنة وساطة التأمين والتأكيد على أن بيع منتجات التأمين يجب أن يتم حصراً وفقط عبر وسطاء تأمين مرخّصين ومسجّلين وفقاً للأصول، لا سيما مع إتساع نطاق بيع بوالص التأمين من خلال مكاتب السفريات و مكاتب الخدم وغيرهم .....



وفي ختام الزيارة، أكّد الحاضرون على ضرورة التعاون المستمر بين نقابة وسطاء التأمين في لبنان ولجنة مرقابة هيئات الضمان في لبنان، والعمل يدًا بيد لحماية هذا القطاع الحيوي بما يخدم مصلحة وسطاء التأمين، شركات التأمين والزبائن معًا.