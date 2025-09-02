المركزية- أشاد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي بالزيارة الأخيرة للوفد اللبناني الرسمي إلى مصر التي حققت نتائج إيجابية وواعدة. كما أشاد بالعلاقات الزراعية الني تربط لبنان ومصر التي تحمل مؤشرات واعدة لما فيه مصلحة المزراعين في لبنان ومصر .

وكان وفد لبناني تراسه وزير الزراعة نزار الهاني زار مصر الاسبوع الماضي وضمّ الوفد إلى الوزير، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، نقيب المصدّرين والمستوردين في لبنان نعيم خليل، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين ابراهيم الترشيشي، نقيب مزارعي البطاطا في البقاع كابي فرج، مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة رانيا الحايك، مدير الثروة الحيوانية في الوزارة الياس ابراهيم، إضافةً إلى مجموعة من المصدّرين.

ونوّه الترشيشي في بيان، "بجهود وزير الزراعة الذي ركّز في الزيارة على كل مطالب المزارعين، عارضًا بالتفصيل كل العقبات والعراقيل التي يشكو منها المزارع والمصدّر اللبناني، وكان هناك تجاوب مصري إيجابي جداً".

وقال: خرجنا في ختام هذه الزيارة وما رافقها من سلسلة لقاءات مع القطاعين العام والخاص في مصر، بأجواء من الودّ والتفاهم والحرص المشترك على تعزيز التعاون.

